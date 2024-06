Römerfest im Juli in Mayen: Zeitreise für die ganze Familie

Am dritten Wochenende im Juli erwartet die Besucher auf dem Gelände der Erlebniswelten Grubenfeld eine Zeitreise in das alte römische Reich vor zweitausend Jahren. Mit zahlreichen Mitmachaktionen und Darbietungen bringen die Darsteller den Besuchern das Leben der Römer und Kelten auf ziviler und militärischer Ebene näher.

Besucher der Erlebniswelten Grubenfeld bekommen einen Eindruck vom Leben in der Römerzeit.

Ob Kleidung, Ausrüstung oder Alltagsgegenstände – alles ist antiken Originalstücken oder Textquellen nachempfunden, teilt die Stadt Mayen mit. Ein besonderer Spaß für die großen und kleinen Gäste seien die kniffligen römischen Spiele und spannende Mitmachaktionen.

Ausflug für die ganze Familie

Dank seiner Vielseitigkeit sei das Römerfest der ideale Tipp für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Erwachsene zahlen für ein Tagesticket drei Euro, Kinder bis 15 Jahre 1,50 Euro. Kinder unter einem Meter haben freien Eintritt. Im Eintrittspreis für das Römerfest sind alle Vorführungen und Kinderspiele enthalten. Für die Workshops können geringe zusätzliche Kosten anfallen. Wer die Gelegenheit nutzen und vom vergünstigten Eintritt in die Ausstellungshalle „Steinzeiten“ profitieren möchte, erhält das Kombi-Ticket (Römerfest und Ausstellung) für 7,50 Euro beziehungsweise 4,50 Euro.

Hier bekommt der Besucher Informationen zur Geschichte des Basaltabbaus und an vielen interaktiven Stationen kann jeder selbst ausprobieren, wie das Leben als Steinarbeiter war. Ziehen, Hebeln, Tragen vermitteln ein Gefühl für die seit siebentausend Jahren betriebene Gewinnung des vulkanischen Schatzes. Das Vulkanpark-Erlebniszentrum „Erlebniswelten Grubenfeld“ befindet sich in der Straße „An den Mühlsteinen“ in Mayen. Kostenfreie Parkplätze nahe der Veranstaltung sind vorhanden. red