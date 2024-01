Plus Kreis MYK/Koblenz/Region Rodeln in Mayen-Koblenz und Cochem-Zell: Wo gibt es geeignete Pisten? Sobald der Schnee liegen bleibt, ist Schlittenfahren angesagt. Die RZ hat sich umgehört, wo man in der Region geeignete Pisten findet und was es zum Thema Sicherheit beim beliebten Winterspaß zu beachten gibt. Von Kim Fauss

Was wäre die Winterzeit ohne Schlittenfahren? Sobald der Schnee mal liegen bleibt, zieht es etliche Menschen zu den Rodelhängen und Wiesen rund um Koblenz. Die RZ gibt einen Überblick, was es bei dem Wintersport zu beachten gibt und stellt fünf Orte in der Region vor, die sich hervorragend zum Rodeln ...