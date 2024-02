Resolution gegen rechts: Das löst Streit im Mayener Stadtrat aus

„Ein wichtiges Signal“ nannte Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) die Großdemonstration vom Samstag, an der mehr als 1500 Teilnehmer gegen rechtsextreme Tendenzen und für den Erhalt der Demokratie in Mayen auf die Straße gingen. Der Stadtrat hat sich vor der jüngsten Sitzung auf eine gemeinsame Linie für eine gleichgerichtete Resolution einigen können – die AfD-Fraktion wollte nicht mitspielen. Ein lautstarkes Wortgefecht war der unrühmliche Höhepunkt einer Debatte am Donnerstag.