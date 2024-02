Regionale Pflegekonferenz: Wohin entwickelt sich die pflegerische Versorgung in Mayen-Koblenz?

Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch der Landkreis Mayen-Koblenz sehr ernst nimmt. Um allen Pflegebedürftigen unabhängig von ihrem Wohnort die Versorgung zu ermöglichen, die sie benötigen und wünschen, hat er eine Regionale Pflegekonferenz mit regelmäßigen Sitzungen eingerichtet. Darauf weist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Der Erste Kreisbeigeordnete und Vorsitzende der Regionalen Pflegekonferenz, Pascal Badziong (3. von rechts), freute sich mit der Leiterin der Sozialabteilung, Carmen Dreyer (2. von links), der Pflegestrukturplanerin des Landkreises, Anne Schnütgen (2 von rechts), den Referenten Oliver Lauxen (3. von links) und Sabrina Morici (rechts) vom Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur der Uni Frankfurt sowie der Leiterin des Gesundheitsamts Mayen-Koblenz, Gabriele Vogt (links), über die nach ihrer Überzeugung gelungene Veranstaltung. Foto: Kreisverwaltung/W.Schäfer

Einmal mehr seien vor Kurzem knapp 50 Teilnehmende im Kreishaus zusammengekommen, um sich über die aktuellen Entwicklungen und Probleme im Bereich der Pflege auszutauschen. Der Erste Kreisbeigeordnete und Vorsitzende der Regionalen Pflegekonferenz, Pascal Badziong, machte deutlich, dass sich der Landkreis gerade in Zeiten des demografischen Wandels mit diesem Thema beschäftigen müsse und wolle.

Andernach, Mayen und Weißenthurm besser versorgt als die Vordereifel

„Die Pflegeinfrastruktur im Kreis ist je nach Sozialraum sehr unterschiedlich. Wir nehmen hier durchaus wahr, dass es in dicht besiedelten Räumen wie Andernach, Mayen oder Weißenthurm deutlich leichter ist, pflegerische Angebote vorzuhalten, als beispielsweise in der Vordereifel, wo unter anderem lange Fahrzeiten zwischen den Einsätzen die Arbeit der Pflegedienste erschweren“, so Badziong. Der Landkreis wolle sich stärker auf diese Heterogenität einstellen.

Oliver Lauxen vom Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (Iwak) der Universität Frankfurt referierte über die Herausforderungen und Chancen, die die Integration ausländischer Fachkräfte zur Lösung des Fachkräftemangels in der Pflege mit sich bringen kann. Zudem wurde laut Pressemitteilung deutlich, dass es auch auf die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, beispielsweise durch gute Angebote im Bereich der Kinderbetreuung, ankommt.

Auch präventive Angebote sind wichtig

Auch präventive Angebote, die die Pflegebedürftigkeit von älteren Menschen verringern, seien wesentlich. „Ich freue mich, dass wir das GKV-Projekt ‚Gesund älter werden im Landkreis Mayen-Koblenz‘ nutzen können“, so Pascal Badziong. „Gleichzeitig ist es uns besonders wichtig, Angebote zur Unterstützung von Pflegebedürftigen im Alltag weiter auszubauen.“

Außerdem müssten Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) stärker anerkannt und gefördert werden – das Vortragsthema von Sabrina Morici vom Iwak. Die Leiterin des Gesundheitsamts Mayen-Koblenz, Gabriele Vogt, appellierte, an heißen Tagen insbesondere auf ältere Alleinlebende und hilfe- oder pflegebedürftige Nachbarn, Freunde und Bekannte zu achten und sie bei verschiedenen Tätigkeiten zu unterstützen.