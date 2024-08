RE 5 fährt nur eingeschränkt: Halte in Andernach entfallen

Die Bahnstrecke zwischen Köln und Brühl wird von Freitag, 23. August, 21 Uhr, bis Montag, 26. August, 5 Uhr, gesperrt, teilt die Bahn in einer Ankündigung mit.

Aufgrund einer Sperrung zwischen Köln und Brühl muss der Verkehr der RE5 über die rechte Rheinseite umgeleitet werden. Dies hat zur Folge, dass die Halte in Andernach entfallen. Foto: Martina Koch

Zwischen Köln und Koblenz verkehrende Fernverkehrszüge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Andernach. Der RE 5 verkehrt dann nur zwischen Remagen und Koblenz. Von Freitag, 6. September, 21 Uhr bis Freitag, 11. Oktober, 5 Uhr, werden zwischen Köln und Koblenz verkehrende Fernverkehrszüge über die rechte Rheinseite umgeleitet, wodurch die Halte in Andernach entfallen. Im Zeitraum von Freitag, 13. September, 5 Uhr, bis Freitag, 11. Oktober, 21 Uhr, kommt es zu größeren Einschränkungen im Nahverkehr. Der RE 5 verkehrt dann nur zwischen Remagen und Koblenz.

Mit den nächsten Einschränkungen ist vom 20. Dezember bis zum 6. Juni 2025 zu rechnen. Zwischen Bonn Hauptbahnhof und Remagen wird an Wochenenden und in Nachtstunden (21 bis 5 Uhr) sowie vom 10. bis zum 20. Januar 2025 und vom 14. bis 24. Februar 2025 die Strecke gesperrt. Für ein halbes Jahr werden alle oder fast alle Fernverkehrshalte in Andernach entfallen.