Andernach

Radfahrer in der Aktienstraße in Andernach von Bus schwer verletzt – L117 zwei Stunden gesperrt

i Symbolfoto Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

In der Aktienstraße in Andernach (L 117) kam es bereits am Donnerstagnachmittag, 5. September, im Bereich des Übergangs zur B 256 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer.