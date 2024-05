Projekt „Be(e)Smart“: In der Verbandsgemeinde Pellenz liefern Bienen jetzt Wetterprognosen

Der erfahrene Imker Uwe Hüngsberg aus Linz am Rhein bringt die Bienen in ihre neue Heimat. Neben Honig werden die Bienen in den kommenden Monaten und Jahren viele nützliche Informationen liefern. Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, ist man für jegliche Entwicklung offen. Foto: VG Pellenz/Cornel Schlüter