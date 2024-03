Saffig

Praxis in Saffig erweitert: Krankengymnastik das zentrale Nervensystem und bei Schwindel

i Waldemar Giesbrecht, Teamleiter am Therapiezentrum des Brüderkrankenhauses in Montabaur, ist jetzt auch für die Praxis für Physiotherapie in Saffig verantwortlich. Foto: Jannik Junglas

Das Therapiezentrum am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur bietet seine Leistungen bislang am Brüderhaus und im Marienhof in Koblenz sowie am Brüderkrankenhaus Montabaur angeboten. Nun kommt zu dem Angebot eine vierte Betriebsstätte in Saffig dazu.