Die eine Neuigkeit ist der Wechsel an der Spitze von zwei einflussreichen Dienststellen der Polizei in der Region, die andere betrifft tief greifende Veränderungen in der regionalen Struktur der Sicherheitskräfte. In der altehrwürdigen Aula des Klosters Maria Laach sind Ralf Durben als neuer Leiter der Polizeidirektion (PD) Mayen und Michael Vomland als neuer Leiter der Kriminalinspektion (KI) Mayen in ihr Amt eingeführt worden.