Plus Kreis MYK

Politisches Speeddating: Das sagen die Parteien im Kreis MYK zur Digitalisierung

i Der Zugang zu Verwaltungsleistungen soll einfacher werden – und digitaler, beispielsweise mithilfe von Amt-O-Maten. Ein solches Selbstbedienungsgerät steht seit Kurzem auch im Bendorfer Rathaus. Foto: Winfried Scholz

Digitalisierung ist und bleibt wohl eine der großen Baustellen in Deutschland. Da ist der Landkreis Mayen-Koblenz keine Ausnahme – auch wenn andere Landkreise der Bundesrepublik deutlich schlechter dastehen. Die Rhein-Zeitung hat beim Speeddating mit den Fraktionen des Kreistages auch über die Digitalisierung gesprochen. Was läuft gut, wo drückt der Schuh, und welche Visionen wollen die Parteien im Bereich der Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren umsetzen?