Plus Mayen

Pfingstmarkt in Mayen Unzählige Schätze haben einen neuen Besitzer

Von Elvira Bell

i An mehr als 500 Ständen konnten sich Flohmarktkenner zwei Tage lang nach neuen Schätzen umsehen. Foto: Elvira Bell

Der zweitägige Pfingstmarkt in Mayen ist nichts für Langschläfer. Aussteller und Schnäppchenjäger hatten sich am Pfingstsonntag in den frühen Morgenstunden in der Innenstadt eingefunden.