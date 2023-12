Plus Ettringen Personalnot bei den Sternsingern: In Ettringen ziegen die Heiligen Drei Könige dennoch wieder umher. Am Samstag, 6. Januar, werden auch die jungen Sternsinger in Ettringen von Haus zu Haus ziehen, um als Heilige Drei Könige den Segen des Christkindes zu überbringen. Allerdings fehlt es

Werde Sternsinger und verändere die Welt. Endlich ist es wieder so weit: Am Samstag, 6. Januar, werden auch die jungen Sternsinger in Ettringen von Haus zu Haus ziehen, um als Heilige Drei Könige den Segen des Christkindes zu überbringen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Messdiener und Kommunionkinder ...