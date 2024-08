Persönliche Erzählungen im Buch verewigt

Aloysius Johann hat Erlebnisse in seiner frühen Jugend und Kindheit in seinem Heimatgemeinde Ditscheid in Wort und Bild festgehalten. Wer Interesse an den Erinnerungen der frühen Kindheit und Jugend in Ditscheid hat, kann sich mit ihm unter 0177/ 866 20 41 in Verbindung setzen. Der Erlös des Verkaufs kommt den Opfern der Ahrflut zugute. Foto: Elvira Bell