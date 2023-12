In großer Einmütigkeit verabschiedete der Verbandsgemeinderat den Haushaltsplan für 2024, der mit einem leichten Plus abschließt. Dennoch kein Grund zur Zufriedenheit, so die Einschätzung von Sebastian Busch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Die Verwaltung sei gezwungen, weitere Einsparmöglichkeiten zu erschließen.