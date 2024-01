Plus Kretz Pellenzgemeinde hat ausgeglichenem Etat: Kretz investiert 2024 in einen neuen Bauhof Auch der kleinsten Pellenzgemeinde Kretz glückt 2024 der Haushaltsausgleich: Kalkulierte man bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 noch ein Minus im mittleren sechsstelligen Bereich ein, rechnet man in diesem Jahr sogar mit einem kleinen Überschuss in Höhe von rund 13.000 Euro. Dabei wird die Gemeinde im kommenden Jahr mit dem Bauhofneubau ein weiteres Großprojekt schultern. Von Martina Koch

Was sind die größten Investitionen, die in Kretz geplant sind? Die Anlegung eines Parkplatzes an der barrierefrei ausgebauten Bushaltestelle ist auch in diesem Jahr die größte Einzelinvestition im Kretzer Haushalt, da dieses Projekt im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden konnte. Im Etat 2024 stehen dafür 102.000 Euro bereit. Insgesamt wird ...