Pegelstand von 7,45 Metern erwartet: Andernach baut die Hochwasserschutzwand auf

Nachdem es rund um die Weihnachtstage am Mittelrhein bereits Hochwasser zu vermelden gab, steigen die Pegelstände durch den anhaltenden Regen jetzt wieder an. Für Freitag werden in Andernach Pegelstände von mehr als 7,45 Meter mit steigender Tendenz erwartet.

Beim Hochwasser im Jahr 2018 wurde die Hochwasserschutzwand entlang der Konrad-Adenauer-Allee komplett aufgebaut. Foto: Stadt Andernach/Maurer (Archiv)

Deshalb hat die Stadtspitze entschieden, die Hochwasserschutzwand am Donnerstagmorgen aufzubauen. Zunächst ist geplant, dass nur die Durchlässe zur Konrad-Adenauer-Allee hin geschlossen werden. Sollte der Pegel aber schneller und höher als erwartet steigen, könnte die Schutzwand auch am Donnerstag schon komplett aufgebaut werden. Das entscheidet sich im Laufe des Tages. Die Schutzwand kann einen Pegelstand von bis zu 9,20 Meter zurückhalten.

Ab einem Pegelstand von etwa 6 Metern schwappt das Wasser in die Andernacher Rheinanlagen. Ab 7,55 Metern läuft der Rhein dann in die Konrad-Adenauer-Allee – zunächst in den tiefsten Bereich am Bollwerk. Deshalb müssen spätestens bei einem solchen erwarteten Pegelstand alle Durchlässe geschlossen sein.