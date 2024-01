Plus Nickenich Ortsnetzstationen digitalisiert: Strom in Nickenich fließt künftig durch smartes Netz In Nickenich hat der Verteilnetzbetreiber von Westenergie nun drei Ortsnetzstationen digitalisiert. Damit können aus dem Netz gewonnene Live-Daten zu Strom und Spannung besser beobachtet, gesteuert und flexibler auf Änderungen von Netzaktivitäten reagiert werden. Die drei Ortsnetzstationen wurden in Nickenich ringförmig angeordnet, um die Stabilität und Ausfallsicherheit der Versorgung zu erhöhen.

Ortsnetzstationen wandeln Mittelspannung in haushaltsübliche Niederspannung um. Digitale Ortsnetzstationen haben die gleiche Funktion, übertragen aber zusätzlich Live-Daten über Mobilfunk oder Glasfaser. So kann Westnetz das Stromnetz in Echtzeit analysieren und regeln. Diese Daten helfen dem Unternehmen, das Netz bedarfsgerecht auszubauen. Darüber hinaus erkennt das smarte System ungewünschte Vorkommnisse wie Stromausfälle ...