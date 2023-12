An zwei Tagen im Jahr, immer am zweiten Adventswochenende, verwandelt sich der Ochtendunger Raiffeisenplatz in ein heimeliges Weihnachtsdorf. 31 Stände und Häuschen aus Holz hatten das Organisationsteam um Sascha Lagodny und Marcus Bolzhauser mit Unterstützung durch den gemeindlichen Bauhof platziert. Das bot viel Raum für ein vielfältiges kulinarisches Angebot, weihnachtliche Geschenkideen und den Verkauf von Weihnachtsbäumen.