Ochtendung: Unfallfahrer noch flüchtig, Polizei sucht Zeigen

Am frühen Freitagmorgen passierte auf der Landesstraße 117 in Höhe der Anschlussstelle Ochtendung (A 48) ein Verkehrsunfall.

ARCHIV – Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Am Freitagmorgen passierte gegen 6.35 Uhr auf der Landesstraße 117 in Höhe der Anschlussstelle Ochtendung (A 48) ein Verkehrsunfall. Der Verursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt der A 48, missachtete die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit einem von rechts kommenden Pkw. Der Mann fuhr am Geschädigten vorbei und flüchtete laut Polizei in Richtung Ochtendung.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Mayen melden: 02651/8010