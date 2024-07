Plus Mosel/Wittlich Kreis Cochem-Zell

Heiß diskutiertes Thema Hubschrauberspritzung: Noch ist die Drohne keine Alternative im Weinberg

„Eine ganz große Gewitterwolke“ nannte Eric Lentes das, was den Winzern in den Steillagen zwischen dem Calmont und dem Winninger Uhlen droht: Das Umweltbundesamt will auf Sicht die Helikopterspritzung untersagen, um damit auch sensible Tierarten wie den Mosel-Apollo zu unterstützen.