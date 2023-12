Plus Mayen Nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest: Mayener Handel setzt auf Endspurt der Kunden Das Weihnachtsgeschäft ist für die meisten Händler die wichtigste und umsatzstärkste Zeit des Jahres. Das Christmas-Shopping und auch das dritte Adventswochenende sind rum. Nun heißt es: Endspurt im Weihnachtsgeschäft. Denn wer jetzt noch nicht alle Präsente beisammen hat, dem bleibt bis einschließlich 23. Dezember nur noch wenig Zeit. Von Elvira Bell

Unsere Zeitung hat sich umgehört. „Die meisten Geschäfte in unserer Innenstadt haben festgestellt, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr sehr spät begonnen hat“, erklärt Jürgen Nett, Vorsitzender der MY-Gemeinschaft. „Mit dem Christmas-Shopping ist das Weihnachtsgeschäft angelaufen. Ab da hat man es spürbar gemerkt.“ In die Karten gespielt hatte dem Event ...