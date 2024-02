Plus Kreis MYK Neuer Geschäftsführer: Starke Führungspersönlichkeit für den DRK-Kreisverband Eberhard Steinhäuser ist seit dem 15. Januar neuer Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Mayen-Koblenz und seit dem 1. Februar Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel gGmbH. Steinhäuser ist der Nachfolger von Bernhard Schneider, der nach 30-jähriger Tätigkeit als Kreisgeschäftsführer zum 31. Januar in den Ruhestand ging, teilt der DRK-Kreisverband mit.

Steinhäuser kann auf eine 13-jährige Dienstzeit im DRK-Rettungsdienst zurückblicken. Während dieser Zeit war er unter anderem im Fahrdienst und als Disponent der Integrierten Leitstelle Koblenz tätig. Zudem bildete er angehende Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter an der Lehranstalt für Rettungsdienst in Koblenz aus und engagierte sich ehrenamtlich in der Bereitschaft sowie der ...