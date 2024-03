Nettebad macht beim Weltwassertag mit: Sonderaktion für Kinder und Jugendliche

Die Stadtwerke Mayen beteiligen sich am Weltwassertag mit einer Sonderaktion im Nettebad an, heißt es in einer Pressemitteilung der Mayener Stadtwerke. Der Aktionstag am 22. März, den die Vereinten Nationen 1993 ins Leben gerufen haben, soll auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Bevölkerung aufmerksam machen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Wasser für den Frieden“. Der Zugriff auf sauberes Wasser sei in Deutschland selbstverständlich, in anderen Ländern, wo das jedoch nicht der Fall sei, könne es zu Unruhen und Spannungen führe.

Eines der Ziele der Vereinten Nationen sei es, bis 2030 allen Menschen Zugang zu sauberem und bezahlbarem Wasser zu gewährleisten. Somit habe Wasser auch eine große Bedeutung für den Frieden und den Wohlstand der Welt.

Das Mayener Nettebad begeht den diesjährigen Weltwassertag am Freitag, 22. März, mit einer Sonderaktion: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre zahlen an diesem Tag nur 2,50 Euro Eintritt.