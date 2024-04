Natalja Kronenberg möchte Ortsbürgermeisterin in Bassenheim bleiben: „Herzensangelegenheit“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Natalja Kronenberg, ich bin 37 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und arbeite seit meinem Abschluss an der Technischen Hochschule Köln bei der „FlatexDEGIRO“ im bankaufsichtsrechtlichen Meldewesen (aktuell noch in Elternzeit).

Mein politischer Werdegang

Seit 2014 bin ich für die CDU im Verbandsgemeinderat Weißenthurm und im Ortsgemeinderat Bassenheim. 2019 wurde ich zur Ortsbürgermeisterin gewählt und führe seither die Geschicke der Ortsgemeinde.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Der finanzielle Handlungsspielraum für die Ortsgemeinde Bassenheim ist stark eingeschränkt, daher müssen wir uns zunächst auf die wesentlichen (Pflicht-)Aufgaben konzentrieren: Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule muss sichergestellt werden. Dazu benötigen wir neue Räumlichkeiten. Ebenso werden wir unser neu aufgestelltes Sanierungskonzept für die Gemeindestraßen sukzessive umsetzen. Gleichzeitig wollen wir Themen wie den Breitbandausbau vorantreiben – dies jedoch mit Sinn und Verstand und mit den richtigen Partnern an unserer Seite. Ganz wichtig ist für uns die Errichtung von Seniorenwohnungen in der Kirchstraße. Dies soll als Projekt der Wohnungsbaugesellschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm erfolgen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

Grundsätzlich müssen wir gemeinsam die Frage beantworten, ob Bassenheim weiter wachsen will und kann und was die Voraussetzungen dafür sind. Dazu habe ich schon einige konkrete Ideen. Bei allen Zukunftsthemen werden wir vermehrt auf die überörtliche Zusammenarbeit setzen, denn alleine können wir die anstehenden Herausforderungen nicht zufriedenstellend lösen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Unverändert: mangelnde Geduld.

Das ist mein politisches Motto

Bassenheim ist meine Herzensangelegenheit.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.