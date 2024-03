Plus Polch/Berlin

Nach RZ-Interview: Bürgermeister Mumm vom Maifeld bei „Caren Miosga“

Von Birgit Pielen

i Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld. Foto: Kevin Rühle

Die Rhein-Zeitung wird auch in Berlin gelesen. Maximilian Mumm (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, ist nach seiner Kritik an der Kanzler-Kommunikation, die er im RZ-Interview äußerte, von „Caren Miosga“ kontaktiert worden. Am Sonntagabend wird in der ARD-Sendung zu sehen sein. Drei bis vier Millionen Zuschauer schauen dann zu.