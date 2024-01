Nach monatelangen polizeilichen Ermittlungen: Prozess gegen Gastronomen aus Region Mayen beginnt

Von Montag an stehen sechs Angeklagte aus der Region Mayen vor dem Landgericht Koblenz. Ihnen wird zur Last gelegt, in Mayen, Koblenz, Bonn und anderenorts als Mitglieder einer Bande gewerbsmäßig betrügerische Taten begangen zu haben. Konkret wird ihnen vorgeworfen, in 26 Fällen illegal staatliche Gelder erlangt zu haben. Dabei sei ein Schaden von 106.000 Euro entstanden.