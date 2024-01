Die Aufstellung der Haushaltspläne für das vergangene Jahr sorgte in den Pellenzgemeinden für viel Frust: Da die Aufsichtsbehörde nicht ausgeglichene Zahlenwerke rigoros ablehnte, musste im Frühjahr in den Ortsgemeinden nachverhandelt werden, was mit schmerzhaften Einschnitten einherging. Umso größer ist die Freude darüber, dass alle beschlossenen Etats für 2024 in Rekordzeit genehmigt wurden.