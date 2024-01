Koblenz/Villiprott

Nach Einbruch in Münstermaifeld: Festnahmen nach Verfolgungsjagd bis NRW

Nach einer Verfolgungsfahrt im Norden von Rheinland-Pfalz hat die Polizei zwei Einbrecher in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte, waren die beiden Männer am Montagabend bei einem Einbruch in ein Haus in Münstermaifeld (Landkreis Mayen-Koblenz) vom Eigentümer überrascht worden.