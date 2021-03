Nach 50 Jahren wieder im Landtag: Ochtendung schickt Thorsten Welling nach Mainz, um die Belange des Wahlkreises 12 zu vertreten

Nach 50-jähriger Pause schickt die Maifeldgemeinde Ochtendung mit Torsten Welling erneut einen ihrer CDU-Kommunalpolitiker in den Mainzer Landtag. Er soll dort die Belange des Wahlkreises 12, Mayen, vertreten. Die Bürger der Stadt Mayen sowie der VGs Maifeld, Rhein-Mosel und Vordereifel votierten mit großer Mehrheit, genauer gesagt mit 36,5 Prozent der Wahlkreisstimmen, für den 36-jährigen diplomierten Volkswirtschaftler, der als Erster Beigeordneter der VG Maifeld und Fraktionsvorsitzender der CDU in seiner Heimatgemeinde Ochtendung fungiert. Beruflich arbeitet Welling als Leiter der Finanzbuchhaltung und Controlling bei einem mittelständischen Unternehmen in Andernach. Mit einem überzeugenden Votum tritt Torsten Welling jetzt das Erbe von Adolf Weiland an, der dieses Mandat 25 Jahre innehatte.