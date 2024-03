Plus Mayen Musikalische Erfolgsgeschichte in Mayen – Kammerchor besteht seit 20 Jahren Von Elvira Bell i Unsere Zeitung hat Chorleiter und Gründer Musikdirektor Volker Kaufung und seinen Kammerchor bei der Generalprobe für den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Clemens besucht. Dem Ensemble gehören 20 Mitglieder im Alter zwischen 13 und 75 Jahren an. Foto: Elvira Bell Die musikalische Erfolgsgeschichte des Kammerchors Mayen hat in der Pfarrkirche St. Clemens Jubiläum gefeiert: Vor 20 Jahren gründete Volker Kaufung das Ensemble. Lesezeit: 2 Minuten

Im Rahmen eines mit „Cantate Domino“ („Singet dem Herrn“) umschriebenen Festgottesdienstes präsentierte der Chor die Missa in B von Christopher Tambling. An der Orgel begleitet wurde er von Dekantaskantor Thomas Schnorr. Zeit, um sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, hat der generationsübergreifende Kulturträger der Stadt Mayen nicht. Am Sonntag, 9. Juni, ...