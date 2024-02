Plus Münstermaifeld Münstermaifeld: Erich Krämer möchte Bürgermeister werden Als Kandidat der Wählergruppe Pro-Münstermaifeld (ProMM) für das Bürgermeisteramt tritt Erich Krämer bei der Kommunalwahl an.

Er ist 51 Jahre alt, wurde in Koblenz geboren, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Töchtern und lebt mit seiner Familie seit 2004 in Münstermaifeld, teilt die ProMM mit. Krämer ist Berufsunteroffizier am Standort Mayen und leitet beim Zentrum für Operative Kommunikation der Bundeswehr eine Elektronikwerkstatt. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender ...