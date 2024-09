Mühlsteinrevier Rhein-Eifel als Weltkulturerbe? VG Mendig will am Ball bleiben

Das Mühlsteinrevier Rhein-Eifel – hier ein Teil an der Museumslay in Mendig – hatte dank seiner Produktion eine hohe Bedeutung für die Welternährung. Jetzt überlegen sich sechs Kommunen und der Landkreis MYK, ob ein erneuter Anlauf in Richtung Weltkulturerbe genommen werden soll. Foto: Rico Rossival