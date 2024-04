Plus Mendig Mühlsteinrevier: Reise ins Innere des Lavastroms – Künstler schaffen fotografische Juwelen Von Elvira Bell i Gezeigt werden unter anderem Motive, die selbst ausgewiesenen Kennern des Mühlsteinreviers bislang noch verborgen geblieben sind. Foto: Elvira Bell Marc Hillesheim und Olaf Kaul haben im teils mystisch anmutenden Mühlsteinrevier fotografische Juwelen geschaffen. Lesezeit: 3 Minuten

In den jüngsten Jahren haben sich die beiden Freunde fotografisch auf die Suche nach Geschichten rund um den Stein und der Menschen, die sich diese zunutze gemacht haben, begeben. In manchen Nächten haben sie nur ein Foto realisieren können. So aufwendig war die Lichtinstallation, Hillesheim und Kaul pflegen ein intensives ...