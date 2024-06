Plus Mayen

„Mittsommer – Kunst im Garten“: Eins aus Natur und Kunst

Von Elvira Bell

i Ilka Jost aus Mayen sorgte für eine klangvolle Untermalung. Elvira Bell Foto: Elvira Bell

Wenn Kunst und Natur in Verbindung treten, entstehen immer wieder neue faszinierende Begegnungszonen. So auch am Wochenende. Zum dritten Mal wurden auf Einladung von Christina Weise mit der Unterstützung ihres Mannes Robert Reuter aus Kunst und Natur eins.