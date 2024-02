Plus Mayen Millionenprojekt soll im Sommer losgehen: Bald geht's an die Innereien der Mayener Burg Der Befund vor sechs Jahren war ernüchternd, ja erschreckend: Die Genovevaburg bereitet an vielen Stellen statische Probleme – sie muss grundlegend saniert werden. In diesem Jahr soll das wohl größte kommunale Bauprojekt der Stadt Mayen für die nächsten Jahre beginnen. Der Sachstand, der in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses gegeben wurde, weist aus: Nach dem Ende der Burgfestspiele könnte die Sanierung im Spätsommer beginnen. Kalkuliert sind 13,5 Millionen Euro – allerdings stammt diese Rechnung noch aus der Zeit vor Corona und vor den Turbulenzen, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat. Von Thomas Brost

1 Was wird als Erstes an der Burg in Angriff genommen? Die komplette Oberburg kommt zuvorderst ins Visier. Dort sollen nach dem Ende der Burgfestspiel-Saison im August Zimmerer und Dachdecker erste Arbeiten verrichten. Was die Stadtverwaltung erfreut: Alle Gewerke für die umfangreiche Reparatur des Wahrzeichens der Stadt sollen noch in ...