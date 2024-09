Mehr Sicherheit auf dem Andernacher Michelsmarkt: FWG will Waffenverbotszone prüfen

Die erste permanente Waffenverbotszone in Nordrhein-Westfalen wurde in Köln Mitte Juni eingerichtet. In Rheinland-Pfalz gibt es bisher noch keine Waffenverbotszone. In Andernach wird nun über eine Einrichtung temporärer und dauerhafter Zonen diskutiert. Foto: Thomas Banneyer/picture alliance/dpa