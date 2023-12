Zur Vorweihnachtszeit gehört das beliebte Christmas Shopping in der mit vielen Sternen festlich dekorierten Mayener Innenstadt genauso wie der Duft von Glühwein und Orangenpunsch. So auch am Donnerstagabend, als sich die Fußgängerzone nach Einbruch der Dunkelheit mit Hunderten Menschen aller Altersgruppen füllte. Die meisten Geschäfte hatten ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet, sodass die Besucher ganz ohne Stress bummeln konnten.