Plus Mayen

Mayen begrüßt den Frühling: Lebendige Flaniermeile lockt Tausende in die Eifelstadt

Von Elvira Bell

i Der „Mayener Start in den Frühling“ zieht Tausende Gäste in die Innenstadt. Die Marktstände und das unterhaltsame Rahmenprogramm erweisen sich als Publikumsmagnet. Foto: Elvira Bell

Aller guten Dinge sind drei: lebhaft, bunt und fantasievoll. Und so lockte der „Mayener Start in den Frühling“ mit seinem über Jahrzehnten stattfindenden Halbfastenmarkt, der gut bestückte Wochenmarkt am Samstag, 9.März, und der erste verkaufsoffene Sonntag, 10. März, des Jahres insgesamt mehrere Tausende Menschen aller Altersgruppen in die Stadt der Märkte. Die Innenstadt wurde zu einer lebendigen Flaniermeile.