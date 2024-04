Plus Andernach Maximilian Janz will Ortsvorsteher werden – FWG Andernach hat Kandidaten für den Stadtteil Eich nominiert i Hoffen auf möglichst viele Stimmen: die Kandidaten der FWG Andernach für den Ortsbeirat Eich. Foto: Johannes Palm Der 36-jährige Maximilian Janz kandidiert für die Freie Wählergruppe (FWG) Andernach als Ortsvorsteher des Stadtteils Eich. Wie aus einer Pressemitteilung der FWG Andernach hervorgeht, ist Janz amtierender stellvertretender Ortsvorsteher, Ortsbeiratsmitglied und Geschäftsführer der Karnevalsgesellschaft Eich. Lesezeit: 1 Minute

1987 in Andernach geboren, lebt er seither in Eich. Mit seiner Ehefrau Christina hat er zwei Kinder. Seine politischen Schwerpunkte liegen auf dem Erhalt der Naherholungsgebiete rund um Eich und am Hochkreuz sowie auf einer transparenten Kommunikation mit den Betrieben, städtischen Einrichtungen (Kita und Schule), den Vereinen und Bürgern, teilt ...