Plus Andernach Mann in Bahnhofshalle bewusstlos geschlagen – Polizei Andernach sucht vier Jugendliche i Symbolfoto Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa Die Polizei Andernach fahndet nach vier Jugendlichen, die wegen einer Zigarette Gewalt angewendet haben. Lesezeit: 1 Minute

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist es im Bereich des Kurfürstendamms in Andernach gekommen. Der Geschädigte gab an, am vergangenen Freitag, 10. Mai, im Zeitraum von 15 bis 16 Uhr in der Bahnhofsvorhalle in Andernach gewesen zu sein. Dort wurde er von vier Jugendlichen angesprochen, ob er eine Zigarette habe. Als ...