Liste der Christdemokraten: CDU Polch startet in Wahlkampf

„Es freut mich ganz besonders, dass wir als CDU Polch auch diesmal für die Kommunalwahl wieder viele hervorragende Persönlichkeiten gewinnen konnten, die einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden“, sagte Klasen.CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Gino Gilles stellte den Teilnehmern die geplanten Aktivitäten vor.

Infoveranstaltungen im April

Die CDU Polch lädt zu Informationsveranstaltungen für Donnerstag 4. April, 19 Uhr, im Bürgerhaus Ruitsch, am Montag, 15. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Kaan und am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr im Alten Bahnhof in Polch ein. Gilles lädt dazu ein, bei den Veranstaltungen mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. red Foto: Jutta Gilles