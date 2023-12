Plus Mayen Landwirte demonstrieren in Mayen: Hunderte Traktoren säumen die Straßen Auch in Mayen demonstrierten dieser Tage Landwirte gegen das Wegfallen der Steuerentlastung des Agrardiesels. Es kamen sehr viel mehr Traktoren zusammen als von den Organisatoren erwartet. Von Elvira Bell

Gelbe Blinklichter, Traktorendröhnen, lautes Hupen, Plakate, starker Regen, Windböen, die durch die Straßen peitschten und Passanten, die lautstark klatschten und den Bauern zujubelten: Mit einer Demonstration setzten Landwirte am Donnerstagabend auf Einladung der Landjugend Mayen-Koblenz unter dem Motto „Bauern in Gefahr, Politik im Fokus“ ein Zeichen. Noch am Morgen vor der ...