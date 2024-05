„Landrat ist der nächste konsequente Schritt“: Pascal Badziong im Interview

Viele Fahrtkilometer muss Pascal Badziong in diesen Tagen absolvieren. Zwischen Herresbach und Rhens, zwischen Bermel und Stromberg ist der 36-jährige CDU-Politiker auch in eigener Sache unterwegs. Der frühere Lehrer will ab Januar 2025 im Kreishaus den Taktstock angeben. Foto: Rico Rossival