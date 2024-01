Plus Kruft Kruft will neue Abstellanlage bauen: Räder sicher am Bahnhof parken Der Kreis Mayen-Koblenz hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Verkehrswende voranzutreiben. Eines der Ziele lautet: die Bahnhöfe so zu gestalten, dass für Pendler der Umstieg vom Auto in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver wird. Der Krufter Rat hat jetzt beschlossen, am Bahnhaltepunkt der Gemeinde eine Radabstellanlage zu errichten, die es Pendlern erleichtert, mit Rad und Bahn zur Arbeit zu fahren. Von Martina Koch

Gerade in Kruft scheitert eine Kombination der beiden klimaschonenden Fortbewegungsmittel derzeit oft an den fehlenden Möglichkeiten, ein Fahrrad sicher zu verwahren. Der vorhandene überdachte Unterstand bietet lediglich Platz für wenige Räder, gegenüber am Sportplatz gibt es weitere nicht überdachte Bügel, an denen sich Räder festschließen lassen. Dabei liegt es in Kruft ...