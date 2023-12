Plus Kruft Kruft verabschiedet ausgeglichenen Haushalt: Sparkurs trifft nicht das Sportplatz-Gebäude Groß war im Frühjahr der Frust in der Ortsgemeinde Kruft: Weil der Etat für 2023 ein Defizit von 2 Millionen Euro auswies, wurde der Haushalt nicht genehmigt. In einer zweiten Haushaltssitzung im April musste man sich daher auf ein deutlich abgespecktes Zahlenwerk einigen. Beim Etat 2024 habe man im ersten Anlauf auf einen Sparkurs gesetzt, erklärte Ortsbürgermeister Walter Kill (CDU). Von Martina Koch

Das Ergebnis ist ein ausgeglichener Haushalt, der sogar einen Überschuss in Höhe von rund 305.000 Euro aufweist. Dabei sind die finanziellen Herausforderungen, denen sich die Gemeinde im 2024 stellen muss, keineswegs klein. Hier fünf Fragen zur Krufter Haushaltslage mit Blick auf 2024: Was sind die größten Investitionen, die in Kruft im ...