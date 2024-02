Kreisausschuss Mayen -Koblenz gibt grünes Licht: Investitionen fließen in Bausubstanz kreiseigener Schulen

Der Mayen-Koblenzer Kreisausschuss genehmigt Investitionen in Höhe von 987.500 Euro einstimmig. Mit diesem Budget sollen nun die Renovierungsarbeiten der Bausubstanzen mehrerer Schulen in Region erfolgen.

In der Carl-Burger-Schule in Mayen werden in die Jahre gekommene Fenster ausgetauscht. Dafür gab der Kreisausschuss jetzt 95.000 Euro frei. Foto: Thomas Brost

987.500 Euro fließen in die Bausubstanz der kreiseigenen Schulen. Für die Ausschreibung entsprechender Aufträge hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Dass die Ausschreibung sämtlicher Aufträge einstimmig beschlossen wurde, mache deutlich, dass der „Bildungsstandort Mayen-Koblenz bei allen Fraktionen im Kreistag einen hohen Stellenwert genießt“, erklärte Landrat Alexander Saftig in einer Pressemitteilung.

Folgende Sanierungsarbeiten sind vorgesehen:

Für die Erneuerung des Werk- und Maschinenraums an der Elisabeth-Schule mit Förderschwerpunkt Lernen in Andernach wurden 130.000 Euro bewilligt. Zudem beschloss der Kreisausschuss die Ausschreibung von fünf Aufträgen für die Sanierung von Decken und Innenbeleuchtung an kreiseigenen Schulen und in Sporthallen. Gut 259.000 Euro sind für die Erneuerung der abgehängten Decken einschließlich der Umstellung der Beleuchtung auf LED-Beleuchtung in den Fluren der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel in Kobern-Gondorf eingeplant.

Darüber hinaus ist an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel der Austausch der veralteten Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren der Haupt- und Nebengebäude vorgesehen. Dafür sind 138.500 Euro vorgesehen. Die drei weiteren Ausschreibungen betreffen die Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt, das Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld sowie das Wilhelm-Remy-Gymnasium in Bendorf. Hier wird die Hallenbeleuchtung in den Sporthallen auf LED umgerüstet.

Für die Umbauarbeiten wurden insgesamt rund 365.000 Euro veranschlagt. Die Erneuerung der Beleuchtungen soll den Stromverbrauch der Schulen um jeweils rund 80 Prozent reduzieren. In der Carl-Burger-Schule, der Berufsbildenden Schule Mayen, werden für 95.000 Euro die alten Holzfenster ausgetauscht. Sie stammen aus den 90er-Jahren, sind rissig und verwittert und sind nicht mehr zu reparieren. Der Austausch ist gemäß der Wärmeschutzverordnung notwendig.