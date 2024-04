Krankenhausexperte übernimmt im St. Elisabeth Mayen: Jonas Wilbert wird neuer Kaufmännischer Direktor

Das St. Elisabeth Krankenhaus in Mayen hat seit 1. April einen neuen Kaufmännischen Direktor. Jonas Wilbert hat das Amt von Interims-Direktor Markus Bunzel übernommen, teilt das Krankenhaus mit. Wilbert ist bereits Kaufmännischer Direktor im Paulinenstift in Nastätten und hat nun ergänzend diese wichtige Funktion am Standort St. Elisabeth in Mayen übernommen.

Nach seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger hat der 35-Jährige erfolgreich das duale Bachelor-Studium „Gesundheits- und Pflegemanagement“ an der Katholischen Hochschule Mainz absolviert. Vor seiner Tätigkeit am GK-Mittelrhein war er als Trainee über das Berufsbildungswerk Deutscher Krankenhäuser an der München Klinik, der LWL-Klinik Lippstadt-Warstein und dem Krankenhaus Porz am Rhein tätig. An zuletzt genannter Stelle verantwortete er anschließend sechs Jahre das Qualitätsmanagement und klinische Risikomanagement.

Wilbert freut sich, nun auch in Mayen gemeinsam mit dem Direktorium, den Führungskräften sowie den engagierten Mitarbeitenden an einer zukunftsfähigen, bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesundheitsversorgung in Mayen und der Eifel zu arbeiten. „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Wilbert die verantwortungsvolle Stelle des Kaufmännischen Direktors in Mayen intern und kompetent aus dem GK-Mittelrhein besetzen können“, betont Geschäftsführer Christian Straub.