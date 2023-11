Plus Andernach Krahnenberg-Kanzel ist beliebtes Ausflugsziel in Andernach: Aufwertung wird teurer als gedacht In den vergangenen Monaten war es recht still rund um die geplante Aufwertung der Kanzel auf dem Krahnenberg. Vor rund einem Jahr hatte ein Fachbüro den städtischen Gremien die Pläne für eine sanfte Umgestaltung des beliebten Naherholungsziels vorgestellt, sich dann aber dazu entschieden, das Projekt nicht weiter zu begleiten. Jetzt informierte die Stadt über den aktuellen Stand der Planungen. Von Martina Koch

Erst vor wenigen Jahren liebäugelte so manches Ratsmitglied mit einer aufsehenerregenden Neugestaltung der Aussichtsplattform: Vom Bau eines sogenannten Skywalks war die Rede, der einen spektakulären Ausblick in die Tiefen des Mittelrheintals ermöglichen und somit auch Touristen aus einem weiteren Umkreis anlocken sollte. Nachdem es nicht zuletzt seitens der Anwohner am ...