Bereits die Uraufführung des Oratoriums „Messias“ von Georg Friedrich Händel im Jahr 1742 in Dublin war sehr erfolgreich. Seitdem gehört der „Messias“ zu den beliebtesten Werken festlicher Kirchenkonzerte. Händel selbst soll von seiner Arbeit so begeistert gewesen sein, dass er „den Himmel offen“ glaubte und „den Schöpfer aller Dinge selbst gesehen“ haben will. Von diesem Hochgefühl beseelt mag sich das Publikum gefühlt haben, das in der Clemenskirche Mayen den ersten Teil des „Messias“ genießen durfte.