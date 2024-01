Kommunalwahl in Volkesfeld: 17 Kandidaten für die neu gegründete Wählergruppe Schüller

Bei der Wahl am 9. Juni tritt in der Ortsgemeinde Volkesfeld erstmals die Wählergruppe Schüller an. Initiator der Wählergruppe und bei dieser Versammlung einstimmig gewählter Ortsbürgermeisterkandidat ist Rudolf Schüller. Der aktuelle Beigeordnete möchte Rudolf Wingender beerben. Nach 20-jähriger Amtszeit wird Wingender nicht mehr für für den Ortsbürgermeister kandidieren.